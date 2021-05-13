Подросток не смог выплыть на сушу, когда спасал тонущего мальчика из Невы

В Ленинградской области во Всеволожском районе утонул 15-летний подросток. Об этом сообщает «78.ru», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Во Всеволожском районе в поселке имени Свердлова 12 мая днем утонул юноша, спасая другого мальчика.

Примерно 15:45 с моста через Неву в посёлке Свердлова в воде оказался 13-летний мальчик, он начал тонуть. Тогда на помощь решил прийти 15-летний юноша, однако последний уже был не в состоянии выбраться на берег.

Сообщается, что 13-летний тонущий мальчик, в результате не пострадал.

Оказалось, что молодой человек, который утонул, был уроженцем республики Таджикистан. Подросток не посещал ни школу, ни колледж. Мальчик жил в полной семье вместе с братом и сестрой.

В данный момент правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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