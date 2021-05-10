СК Петербурга начал проверку после обнаружения в парке костных останков

СК Петербурга начал проверку после обнаружения в парке костных останков
В парке нашли костные останки. Фото: Главное СУ по Петербургу

В Петербурге началась доследственная проверка после того, как были обнаружены костные останки. Об этом сообщает Главное следственное управление.

Следственные органы по Санкт-Петербургу проводят доследственная проверка после того, как накануне 9 мая в Красносельском районе города в Полежаевском парке были найдены костные останки неизвестного происхождения.

В данный момент специалисты осматривают место случившегося. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, выполняются и другие мероприятия, чтобы установить все обстоятельств происшедшего.

Известно, что после результатов доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области в Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом.

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