В Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом

В Ленинградской области в городе Выборг в подвале дома был найден мужской труп. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

В настоящий момент установить личность скончавшегося мужчины не удалось.

Стоит заметить, что правоохранительные органы, которые приехали на место случившегося, разглядели на лице мужчины, под правым глазом синяк.

Известно, что труп отправили на исследование в морг, после чего станут ясны причины смерти мужчины.

Сообщается, что с места происшествия оперативники изъяты четыре пары очков, два сотовых телефона и кружку. После выезда полицейских все материалы головного дела были переданы следственным органам.

Также Gazeta.spb.ru писала, что на берегу реки Луги в Кингисеппе 62-летняя местная жительница сделала страшную находку. Когда она проходила мимо дома №2 на Профилакторной улице,то увидела тело мужчины.