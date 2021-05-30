Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии

Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии
Парочка упала с балкона и угодила в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно состояние мужчины и женщины, пострадавших при падении с балкона в центре Петербурга.

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, на проспекте Декабристов. Выяснявшие отношения на балконе третьего этажа супруги находятся в тяжелом состоянии после падения.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина получил перелом ноги и позвоночника. У женщины диагностировали перелом бедра. Оба пострадавших находятся в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в какой-то момент петербурженка навалилась на перила, конструкция не выдержала и рухнула – вслед за этим упала женщина и ее кавалер.

балкон госпитализация новости СПб


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суточное число выздоровевших от COVID петербуржцев резко снизилось
Две девушки пострадали в ДТП со столбом на Наличной
Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии
В конце мая в Ленобласти ожидаются заморозки
В Петербурге 31 мая ожидается до 17 градусов тепла
В Петербурге женщина «заминировала» метро и торговый центр
Прокуратура заинтересовалась делом о травмировании девочки на батуте в ТК Волхова
В Ленобласти начали проводить обработку полей от борщевика