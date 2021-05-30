Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии

Парочка упала с балкона и угодила в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Парочка упала с балкона и угодила в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно состояние мужчины и женщины, пострадавших при падении с балкона в центре Петербурга.

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, на проспекте Декабристов. Выяснявшие отношения на балконе третьего этажа супруги находятся в тяжелом состоянии после падения.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина получил перелом ноги и позвоночника. У женщины диагностировали перелом бедра. Оба пострадавших находятся в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в какой-то момент петербурженка навалилась на перила, конструкция не выдержала и рухнула – вслед за этим упала женщина и ее кавалер.