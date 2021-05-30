Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии

Стало известно состояние мужчины и женщины, пострадавших при падении с балкона в центре Петербурга.
Инцидент произошел в субботу, 29 мая, на проспекте Декабристов. Выяснявшие отношения на балконе третьего этажа супруги находятся в тяжелом состоянии после падения.
Как сообщил РЕН ТВ, мужчина получил перелом ноги и позвоночника. У женщины диагностировали перелом бедра. Оба пострадавших находятся в больнице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в какой-то момент петербурженка навалилась на перила, конструкция не выдержала и рухнула – вслед за этим упала женщина и ее кавалер.