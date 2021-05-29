Мужчину и женщину, рухнувших с балкона в центре Петербурга, находятся в тяжелом состоянии

Они находятся под наблюдением врачей.

В самом центре Санкт-Петербурга произошел необычный и трагичный инцидент – ругавшаяся на балконе пара упала с балкона. Им удалось выжить, но оба сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает «Фонтанка».

Все случилось на улице Декабристов около десяти часов утра. На балконе ругались мужчина и женщина. В какой-то момент петербурженка навалилась на перила, конструкция не выдержала и рухнула – вслед за этим упала женщина и ее кавалер, за которого она, видимо, пыталась ухватиться.

В администрации Адмиралтейского районе отметили, что здание находится в «надлежащем» состоянии. При этом известно, что в нем не делали капитальный ремонт.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга.