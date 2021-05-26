КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга

Разрешение на демонтаж балконов не нужен, заявили в ведомстве. Фото: скриншот Google Maps

Разрешение на демонтаж балконов не нужен, заявили в ведомстве. Фото: скриншот Google Maps

Стало известно, что на 3-й, 4-й и 5-й Советских, Кирилловской, Дегтярной улицах, а ещё на Греческом, Невском, Литейном проспектах и в Ковенском переулке снесут более 30 балконов, находящихся в аварийном состоянии.

В КГИОП заявили, что конструкции по этим адресам не относятся к объектам культурного наследия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, контроль за работой на зданиях перечисленных улиц к компетенции КГИОП не относится. Разрешение на демонтаж балконов не нужен, заявили в ведомстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 3,6 млн рублей рабочие возьмутся снести 33 балкона с исторических домов в центре Петербурга. В Северной столице в Центральном районе десять исторических домов подвергнуться сносу своих балконов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» группе «Центральный район за комфортную среду обитания».