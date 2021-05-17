За 3,6 млн рублей рабочие возьмутся снести 33 балкона с исторических домов в центре Петербурга

В Северной столице в Центральном районе десять исторических домов подвергнуться сносу своих балконов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Известно, что жилищное агентство произведет их ликвидацию. Стоить эти работы будут 3,6 млн рублей.

Так, демонтаж коснется 33 балконов. Рабочие снесут их на 3, 4 и 5-й Советских, Дегтярной, Кирилловской улицах, а также на Греческом, Литейном, Невском проспектах и в Ковенском переулке.

В совокупности снос каждого объекта выльется в 111 305 рублей. Известно, что работы по ликвидации будут закончены к 1 июня этого года.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что строительство ВСД в Петербурге потребует 180 млрд рублей, сноса зданий и утраты панорамы Московского проспекта.