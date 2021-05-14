Строительство ВСД: 180 млрд рублей, снос зданий и утрата панорамы Московского проспекта

В начале весны этого года началась стройка Восточного скоростного диаметра — от ЗСД до Витебского проспекта (ВСД). Об этом сообщает Peterburg2.

Стоит заметить, что в 2018 году выяснилось, что для строительства ВСД необходимо снести 232 здания и 109 сооружений, кроме того вырубить больше тысячи деревьев.

Также сообщается, что в связи с тем, что намереваются сделать трассу в два уровня, это может изменить панораму Московского проспекта и вид на Финляндский железнодорожный мост.

Вся трасса составит 27,4 километра, а стоить это будет более 180 млрд рублей. Деньги планируется получить из федерального центра и от инвестора.

Примечательно, что сумма затрат на восточный скоростной диаметр в Петербурге уже составила порядка 8,4 млрд.

К слову, изначально Смольный сообщал о том, что ВСД достроят к 2024 году, однако потом срок завершения перенесли на 2030 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на подготовку к соединению ВСД с ЗСД выделят 6,5 млрд рублей.