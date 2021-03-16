На подготовку к соединению ВСД с ЗСД выделят 6,5 млрд рублей

На подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали (ВСД) власти Петербурга потратят более 6 млрд 462 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Трассы соединят севернее развязки ЗСД с Благодатной ул. Открытый конкурс стартовал 16 марта, прием заявок будет действовать до 7 апреля.

Заказчик работ — комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Планируется, что подрядчик подготовит участок к строительству, в том числе предусматриваются буровзрывные работы и удаление скальных пород.

Завершить работы необходимо до 15 ноября 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что правительство России выделило Петербургу 1 млрд руб. для строительства транспортной развязки ЗСД с Витебским проспектом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют построить еще один съезд с ЗСД. Его расположат на Васильевском острове. «Группа ЛСР» внесла в проект застройки северной части намыва на Васильевском острове новую развязку ЗСД. Съезд собираются построить в районе пр. Крузенштерна.