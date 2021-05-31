Во Всеволожске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги

Во Всеволожске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК РФ по Ленинградской области закончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины обвиняемого по статье «Убийство».

По информации следствия, в прошлом году 11 ноября во Всеволожске в торговом комплексе мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо своей жены. Затем же он много раз ударил ее тупым предметом.

Следственно-оперативные мероприятия помогли по «горячим следам» задержать супруга потерпевшей женщины.

По прошению следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент предварительное следствие завершилось. Теперь уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд, чтобы рассмотреть его по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе.

Всеволожск ленобласть убийство


 

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