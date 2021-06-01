Расклейщику объявлений не понравилось замечание петербуржца: распространитель рекламы услуг интимного характера выстрелил в мужчину

Полиция сумела задержать 28-летнего расклейщика объявлений, выстрелившего в мужчину, который сделал ему замечание за распространение рекламы интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 31 мая 36-летний петербуржец сообщил правоохранителям, что увидел, как неизвестный в Невском районе Петербурга по Железнодорожному проспекту у дома 20 расклеивает рекламу услуг интимного характера. Тогда мужчина решил сделать замечание расклейщику.

Возник конфликт, в результате которого расклейщик стал угрожать заявителю предметом, очень похожим на пистолет. После чего выстрелил из него. Затем неизвестный сел в автобус и скрылся с места происшествия .

Оперативно-розыскные мероприятия полиции дали свой результат. Был задержан 28-летний житель Фрунзенского района. Мужчина доставили в полицию. У него изъяли аэрозольное устройство. В отношении расклейщика объявлений составлен административный протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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