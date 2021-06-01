В Петербурге полиция нашла похитителя, угнавшего автомобиль еще в прошлом году

В Петербурге полиция нашла похитителя, угнавшего автомобиль еще в прошлом году
Подозреваемый в угоне в Невском районе задержан. Фото: pixabay

Сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу автомобиля, которая была совершена летом в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее, 3 июня 2020 правоохранителям рассказали о том, что в Невском районе похитили автомобиль «Киа Рио». Это произошло по улице Белышева дома 4. Тогда районное Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража».

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка по подозрению в данном преступлении задержали 49-летнего петербуржца.

Известно, что украденный автомобиль найден, его вернули владельцу.

В данный момент полицейские проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить соучастников преступления и другие детали преступной деятельности задержанного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала угонщиков каршеринговой БМВ Х6, демонтировавших маячок в автомобиле.

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