Полиция задержала угонщиков каршеринговой БМВ Х6, демонтировавших маячок в автомобиле

Глубокой ночью в Ленинградской области у поселка Вещево задержаны двое мужчин, подозреваемых в угоне каршеринговой БМВ Х6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Глубокой ночью в Ленинградской области у поселка Вещево задержаны двое мужчин, подозреваемых в угоне каршеринговой БМВ Х6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Выборгском районе 30 апреля вечером к правоохранителям обратился 47-летний мужчина — директор фирмы, обеспечивающий машины GSM-трекер-маяками. Он сообщил, что час тому назад ему поступил сигнал о демонтаже поискового оборудования на каршеринговом автомобиле БМВ Х6.

Так, объявили план перехват и по горячим следам полицейские задержали подозреваемых угонщиков. Ими оказались два неработающих москвича 26 и 27 лет.

Похищенный же автомобиль БМВ Х6 отправили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе задержан мужчина, проломивший потолок и обчистивший квартиру.