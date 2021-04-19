В Петроградском районе задержан мужчина, проломивший потолок и обчистивший квартиру

В Петроградском районе задержан мужчина, проломивший потолок и обчистивший квартиру
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

В Петербурге в Петроградском районе полиция обнаружила, что дверь чердака опечатанной квартиры открыта, там же скрывался вор. Об этом слало известно Gazeta.spb.ru.

Известно, что 16 апреля оперативники стали проверять опечатнную квартиру на улице Чапыгина. Там же полиция обнаружила открытая дверь чердака, на котором и был задержан 42-летний неработающий мужчина.

Днем по адресу приехала следственно-оперативная группа.

Затем 23-летняя петербуженка заявила в отдел полиции, что неизвестный ей мужчина днем проломил потолок ее квартиры и проник внутрь.

Там он похитил принадлежащие семье имущество. На данный момент общая сумма ущерба еще устанавливается. Отмечается, что видеонаблюдения нет.

Полиция изъяла у подозреваемого следы пальцев рук, следы обуви, банковские карты на имя потерпевшей и ювелирные изделия.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчину поместили в изолятор времененного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала 25-летнего уроженца Перми и 28-летнюю приезжую из Новгородской области, которые под видом сотрудников водоснабжающей организации обходили квартиры и дома пенсионеров, убеждая в необходимости покупки очистных фильтров для воды.

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