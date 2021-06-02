ГАТИ выдала ордер на ремонт 1-го Елагина моста

ГАТИ выдала ордер на ремонт 1-го Елагина моста
1-1 Елагин мост. Фото: google.ru/maps

ГАТИ выдала ордер на установку временного ограждения и бытового городка, а также складирование материалов для производства работ по ремонту 1-го Елагина моста.

Планируется отреставрировать перильное ограждение и отремонтировать перекрытия.

Работы будут проводиться с 6 июня 2021 года по 24 апреля 2022 года. Заказчик работ – СПб ГБУ «Мостотрест». На весь период производства работ движение по 1-му Елагину мосту будет закрыто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственная административно-техническая инспекция дала 30 ордеров, чтобы провести работы по благоустройству территорий во дворах Северной столицы.

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