ГАТИ выдала 30 ордеров, чтобы благоустроить дворы Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция дала 30 ордеров, чтобы провести работы по благоустройству территорий во дворах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Работы пройдут в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так с 5 мая по 31 августа будет благоустроен двор по улице Долгоозёрная дом 31. Предполагают покрыть площадки специальным материалом. Кроме этого собираются установить детское игровое и спортивное оборудование, а также посадить 170 кустарников.

Плюс ко всему с 15 апреля по 15 июля пройдут работы по улице Веденеева дома 8 и 12. Там отремонтируют плиточное покрытие и благоустроят газон, уложат на землю покрытие и установят детское игровое и спортивное оборудование. Во дворе же поставят скамейки, урны и информационный стенд.

Также с 1 мая по 30 июня по Гражданскому проспекту дома 92 уложат асфальт, устроят и восстановят газонное покрытие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ТЭК сообщил о графике отключения горячей воды этим летом.