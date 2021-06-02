ФСБ фиксирует в Ленобласти рост нарушений пограничного режима со стороны иностранцев

Все иностранцы привлечены к административной ответственности, оштрафованы, выдворены за пределы погранзоны. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Все иностранцы привлечены к административной ответственности, оштрафованы, выдворены за пределы погранзоны. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пограничное управление ФСБ России по Северной столице и Ленобласти сообщает, что сотрудниками Погрануправления фиксируется рост нарушений пограничного режима со стороны иностранцев.

С 20 по 31 мая на участке ответственности Погрануправления в Ленобласти специалисты Пограничного управления выявили и задержали 37 иностранцев без документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне, сообщает пресс — служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Далее установили, что основная часть иностранных граждан — выходцы стран бывших советских республик, один – житель Поднебесной. Среди задержанных есть люди с нарушениями миграционного законодательства.

Все иностранцы привлечены к административной ответственности, оштрафованы, выдворены за пределы погранзоны.

ФСБ также сообщает, что с начала 2021 года сотрудниками Пограничного управления выявлено более 1 500 нарушителей. Из них больше 1400 – иностранцы. Нарушители пограничного режима привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Общая сумма штрафов более чем полумиллиона рублей.

Причинами нарушений со стороны иностранцев являются как отсутствие разрешающих документов на нахождение в погранзоне, в том числе для ведения хозяйственной деятельности, так и непреодолимое желание некоторых из них незаконно проникнуть в страны Евросоюза в поисках лучшей жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцы смогут пересекать российскую границу с паспортами болельщиков с полуночи 30 мая.