Иностранцы смогут пересекать российскую границу с паспортами болельщиков с полуночи 30 мая

Такой режим продлится до 2 июля 2021 года.

Иностранцы, которые планируют посетить матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, с полуночи 30 мая смогут попасть в Россию, предъявив только «паспорта болельщиков». Об этом сообщили на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Известно, что такой режим продлится до последнего матча, запланированного в России, то есть до 23:59 2 июля. В ведомстве добавили, что приехать в Россию, предоставив Fan ID, полученных для кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира 2018, не получится.

Напоминаем, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита».