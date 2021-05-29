Гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита»

Гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита»
Знамя Евро-2020 оставят над «Газпром Ареной» более до 3 июля. Фото: скрин Instagram ФК Зенит

Знамя Евро-2020 над «Газпром Ареной» подняли в честь скорого чемпионата Европы по футболу. Площадь флага равна 600 квадратных метров. Он развевается на флагштоке в 105 метров.

Знамя Евро-2020 оставят над «Газпром Ареной» более до 3 июля, сообщает ФК «Зенит». Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Свои матчи в Петербурге проведут сборные Финляндии, Бельгии, России и других Европейских стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы. В городе убеждены, что эпидемиологическая обстановка позволяет проводить массовое мероприятие. В Санкт-Петербурге пока не рассматривают вариант отмены матчей чемпионата Европы по футболу, которые должны состояться уже этим летом.

Газпром Арена евро-2020 зенит спорт чемпионат мира


 

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