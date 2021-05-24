Власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы

Власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы
Петербург примет матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto

В городе убеждены, что эпидемиологическая обстановка позволяет проводить массовое мероприятие.

В Санкт-Петербурге пока не рассматривают вариант отмены матчей чемпионата Европы по футболу, которые должны состояться уже этим летом. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 24 мая.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия заявила, что в Петербурге действительно зафиксирован рост заболеваемости, но пока нет уверенности в том, что ситуация будет ухудшаться. Она добавила, что многие заболели во время майских праздников, потому что не соблюдали правила.

«Пока мы считаем, что не настолько ситуация тяжелая, чтобы говорить о том, что могут не состояться такие крупные спортивные мероприятия»,

— сказала Чхинджерия на пресс-конференции.

Напоминаем, что ЕВРО-2020 должно пройти с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге. Город примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России впервые за 17 лет проиграла словакам на ЧМ.

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