Сборная России впервые за 17 лет проиграла словакам на ЧМ

Сборная России впервые за 17 лет проиграла словакам на ЧМ
Матч завершился поражением национальной сборной. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу соперников.

Сборная России и сборная Словакии сыграли сегодня, 24 мая, в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Их встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков, которые смогли выиграть россиян впервые с 2004 года. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что игра прошла в Риге в этот понедельник. В составе сборной Словакии заброшенными шайбами отличились Милош Келемен (31), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога, который стал автором гола на последней минуте. Среди россиян отличился Александр Барабанов (32).

Напоминаем, что до этого сборной России удалось удержать две победы – над чехами и британцами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Миннесота» всухую проиграла «Вегасу» в четвертом матче плей-офф НХЛ.

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