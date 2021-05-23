«Миннесота» всухую проиграла «Вегасу» в четвертом матче плей-офф НХЛ

«Миннесота» всухую проиграла «Вегасу» в четвертом матче плей-офф НХЛ
Матч завершился со счетом 4:0. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 4 500 зрителей и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алекс Тух, Марк Стоун и Николя Руа, оформивший дубль.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу калифорнийского коллектива.

Следующий матч пройдет в Вегасе на арене «Ти-Мобайл» в ночь с 24 на 25 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Миннесота» Вегас Голден Найтс нхл


 

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