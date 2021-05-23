«Миннесота» всухую проиграла «Вегасу» в четвертом матче плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 4 500 зрителей и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алекс Тух, Марк Стоун и Николя Руа, оформивший дубль.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу калифорнийского коллектива.

Следующий матч пройдет в Вегасе на арене «Ти-Мобайл» в ночь с 24 на 25 мая.

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