«Просто жалко времени». Шнуров высказался о Евровидении

«Просто жалко времени». Шнуров высказался о Евровидении
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не смотрела Евровидение, поэтому не может оценить итоги конкурса.

Он также отметил, что представлять страну на конкурсе он не хотел бы.

Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?» — цитирует его РИА «Новости».

Победителем на Евровидении стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.

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