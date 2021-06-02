ДТП с КамАЗом и KIA собрало крупную пробку на Планерной улице

ДТП с КамАЗом и KIA собрало крупную пробку на Планерной улице
ДТП с участием КамАЗа и KIA. скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Планетарной и Камышовой улиц в Петербурге произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто марки KIA. Машины собрали крупную пробку.

Дорожный инцидент произошел в среду, 2 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участники аварии встали посреди перекрестке, чем затруднили проезд для других участников.

«Пробень до Долгоозерной уже», — написал автор записи.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Планерной улице собралась крупная пробка, участок окрасился в красный цвет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.

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