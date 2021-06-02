ДТП с КамАЗом и KIA собрало крупную пробку на Планерной улице

На перекрестке Планетарной и Камышовой улиц в Петербурге произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто марки KIA. Машины собрали крупную пробку.
Дорожный инцидент произошел в среду, 2 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что участники аварии встали посреди перекрестке, чем затруднили проезд для других участников.
«Пробень до Долгоозерной уже», — написал автор записи.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Планерной улице собралась крупная пробка, участок окрасился в красный цвет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.