В Шушарах автобус врезался в столб

В Шушарах в среду, 2 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Дорожный инцидент произошел на Пушкинской 10.

«В Шушарах автобус №34 снес столб, забор и задел силовой кабель на Пушкинской 10», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предполагают, что водителю стало плохо.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус №2 на полной скорости въехал в столб, забравшись на опору на высоту около трех метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили об еще одном пострадавшем в результате ДТП с пассажирским автобусом на Ленинском проспекте. Таким образом, число пострадавших в аварии выросло до шести.