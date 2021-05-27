Комздрав: в результате аварии с автобусом в Петербурге пострадали шесть человек

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили об еще одном пострадавшем в результате ДТП с пассажирским автобусом на Ленинском проспекте.

Таким образом, число пострадавших в аварии выросло до шести.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Четверых из них увезли в больницу №26. Еще двое госпитализированы в НИИ скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель автобуса не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Водитель в результате происшествия оказался зажат в кабине. Его пришлось извлекать спасателям, которые прибыли к месту дорожно-транспортного происшествия вместе с полицией, скорыми и реанимобилями.