Комздрав: в результате аварии с автобусом в Петербурге пострадали шесть человек

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили об еще одном пострадавшем в результате ДТП с пассажирским автобусом на Ленинском проспекте.
Таким образом, число пострадавших в аварии выросло до шести.
Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Четверых из них увезли в больницу №26. Еще двое госпитализированы в НИИ скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель автобуса не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Водитель в результате происшествия оказался зажат в кабине. Его пришлось извлекать спасателям, которые прибыли к месту дорожно-транспортного происшествия вместе с полицией, скорыми и реанимобилями.