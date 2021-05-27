На юго-западе Петербурга перевернулся автобус с пассажирами

На юго-западе Петербурга перевернулся автобус с пассажирами
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с автобусом.

По предварительной информации, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы в Петербурге произошло массовое ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС.

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