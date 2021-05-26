Массовое ДТП собрало пробку на Петрозаводском шоссе, на месте скорая помощь

Массовое ДТП пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы в Петербурге произошло массовое ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС.

Авария случилась сегодня вечером, 26 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Столкнулись три машины», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у одной из легковушек разбита передняя часть, бампер транспортного средства упал на проезжую часть. К месту аварии прибыла одна машина скорой помощи и инспекторы ДПС. Проезд по участку оказался затруднен.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сразу две машины скорой помощи прибыли к ДТП на перекрестке Шаумяна и Республиканской.