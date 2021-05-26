Сразу две машины скорой помощи прибыли к ДТП на перекрестке Шаумяна и Республиканской

ДТП на перекрестке проспекта Шаумяна и Республиканской улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке проспекта Шаумяна и Республиканской улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке проспекта Шаумяна и Республиканской улицы в Петербурге произошло ДТП. К месту аварии прибыли сразу две машины скорой помощи.

Дорожный инцидент произошел в среду, 26 мая. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что поделить дорогу не смогли два легковых автомобиля. Один из них выехал на тротуар, у второй машины оказалась полностью разбита передняя часть.

Причины аварии и состояние водителей выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы наблюдали чудовищную аварию на Комендантской площади. Водитель Audi Q7 на полной скорости вылетел на перекресток, протаранив Nissan Skyline R33-34.