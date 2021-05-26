Очевидцы наблюдали чудовищную аварию на Комендантской площади

В Петербурге в Приморском районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Приморском районе Северной столицы на Комендантской площади произошла авария между двумя иномарками.
Так, на Комендантской площади, водитель Audi Q7 на полной скорости вылетел на перекресток, протаранив Nissan Skyline R33-34.
В результате аварии Nissan развернуло, он вылетел на тротуар. В это время водитель Audi стал медленно открывать дверь машины и выходить.
В данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители после происшествия.
На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего заметно, что на место аварии еще не прибыли машины Госавтоинспекции и машины скорой медицинской помощи.
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