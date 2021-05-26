Очевидцы наблюдали чудовищную аварию на Комендантской площади

Очевидцы наблюдали чудовищную аварию на Комендантской площади
Авария на на Комендантской площади. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

В Приморском районе Северной столицы на Комендантской площади произошла авария между двумя иномарками.

Так, на Комендантской площади, водитель Audi Q7 на полной скорости вылетел на перекресток, протаранив Nissan Skyline R33-34.

В результате аварии Nissan развернуло, он вылетел на тротуар. В это время водитель Audi стал медленно открывать дверь машины и выходить.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители после происшествия.

На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего заметно, что на место аварии еще не прибыли машины Госавтоинспекции и машины скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что произошло ДТП на Туристской. Volkswagen Polo уложил Hyundai Creta на лопатки.

дтп новости СПб приморский район


 

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