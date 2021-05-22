ДТП на Туристской: Volkswagen Polo уложил Hyundai Creta на лопатки

В Выборгском районе Петербурга перевернулась иномарка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Выборгском районе Петербурга перевернулась иномарка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка перевернулась. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Выборгском районе на пересечении улиц Савушкина и Туристской произошла авария.

Так, белый Volkswagen Polo на большой скорости влетел в кроссовер Hyundai Creta, не успевший повернуть.

Таким образом Hyundai оказался перевернут.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, на месте происшествия уже работают пожарная служба и сотрудники Госавтоинспекции.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся участники дорожного происшествия.

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