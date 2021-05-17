Водителя Kia Soul напугал выстрел подушек после ДТП в Приморском районе

Водителя Kia Soul напугал выстрел подушек после ДТП в Приморском районе
Авария в Приморском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель и пассажиры одного из участников аварии напугались выстрела подушек безопасности. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Приморском районе около 11:30 утра на перекрестке улицы Оптиков и Яхтенной Kia Soul въехал в зад белой иномарки, водитель которой пропускал автомобиль прямо. Kia Soul не успел затормозить и врезался впереди идущую машину.

Ударил был достаточной силы, чтобы в Kia выстрелили подушки безопасности. На данный момент неизвестно о состоянии водителей. Однако очевидец происходящего рассказала, что пассажиры и водитель Kia пребывают в шоке.

Также Gazeta.SPb писала, что в Петербурге на Университетской набережной велосипедиста иномарка протащила в след за собой несколько метров.

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