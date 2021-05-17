На Университетской набережной велосипедиста иномарка протащила в след за собой несколько метров

Университетская набережная. Фото Яндекс.Панорамы
На Университетской набережной сбили велосипедиста. Фото Яндекс.Панорамы

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к тому, что автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор».

В Василеостровском районе Северной столицы на Университетской набережной под колесами автомобиля оказался велосипедист.

Известно, что с места происшествия пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу. Сообщается, что велосипедист доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

На фотографиях заметно, что водитель иномарки не увидел парня. Иномарка поворачивала направо. При этом машина протащила его за собой несколько метров.

В тот момент, когда авто наконец остановилось, к пострадавшему ринулись все, кто наблюдал это жуткую картину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после ДТП с участием 16-летнего велосипедиста полиция проводит проверку.

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