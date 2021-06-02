Калининградская область и МегаФон продолжат повышать безопасность городской среды

Гендиректор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и губернатор региона Антон Алиханов подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ. Фото: МегаФон

Гендиректор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и губернатор региона Антон Алиханов подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ. Фото: МегаФон

МегаФон и правительство Калининградской области договорились о сотрудничестве, направленном на повышение безопасности городской среды, развитие инновационных сервисов и повышение уровня цифровой культуры в целом. Соответствующее соглашение подписали гендиректор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и губернатор региона Антон Алиханов.

В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью «Безопасный город». Она собирает и анализирует данные из разных источников на единой платформе, что позволяет быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

По словам гендиректора общества, МегаФон завершил первый масштабный проект в Калининградской области, который направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом.

В число систем операционного управления регионом, подключенных к единому центру оперативного реагирования, входит служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения и Единые дежурные диспетчерские службы. Также сюда передаются данные с камер видеонаблюдения и видеоаналитики, фотовидеофиксации на трассах, датчиков контроля паводковой обстановки на воде. Кроме того, в работе центра задействованы решения на базе искусственного интеллекта, который способен прогнозировать развитие различных ЧС.

Вся собранная Единым центром оперативного реагирования информация передается в Ситуационный центр губернатора, который интегрирован с органами исполнительной власти.

В общей сложности в информационном обмене системы «Безопасной город» участвуют 57 ведомств и организаций. Вся инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НТВ и МегаФон продемонстрируют на ПМЭФ преимущества работы с помощью 5G.