Бывшему возлюбленному Бузовой нашли невесту на «Доме-2»

Бывшему возлюбленному телеведущей Ольги Бузовой блогеру Давиду Манукяну, ставшему новым ведущим шоу «Дом-2», нашли «невесту».

Дава провел первый эфир в роли ведущего перезапуска реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». В эфире музыканту рассказали, что у него есть поклонница — 40-летняя Наталья Роинашвили. После у Манукяна напрямую спросили, рассматривает ли он новые отношения.

Новый ведущий в мягкой форме отказал поклоннице в симпатии. Он ответил, что за женщиной должен ухаживать мужчина, а девушка может проявить лишь симпатию.

Напоминаем, что «Дом-2» закрыли в декабре 2020 года, скорее всего, из-за потери интереса аудитории. Создатель шоу Валерий Комиссаров заявлял, что «Дом-2» не смотрят, так как «люди хотят передачу про себя, а не про пельмени на губах».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2».