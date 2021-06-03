На ПМЭФ договорились о строительстве нового почтового терминала в Пулково: он обработает более 73 млн рейсов

В Петербурге стартовал второй день Международного экономического форума.
Так, в четверг, 3 июня, началась деловая программа ПМЭФ. На мероприятии уже подписали соглашение о строительстве нового почтового терминала в аэропорту Северной столицы Пулково.
Предполагается, что терминал будет обрабатывать более 73 млн международных отправлений ежегодно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деловой программе Петербургского международного экономического форума несколько десятков мероприятий. Программу открыл деловой завтрак с Марией Захаровой, которая рассказывала про иностранных агентов в Российской Федерации.