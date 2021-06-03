На ПМЭФ решили развивать туризм в Кронштадте

В Петербурге на ПМЭФ подписан протокол о развитии Кронштадта. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге на ПМЭФ подписан протокол о развитии Кронштадта. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге стартовал второй день Международного экономического форума, в результате которого был подписан протокол, касающийся туризма в Кронштадте.

Так, на мероприятии подписали соглашение «О создании объектов транспортной инфраструктуры в Кронштадте — в целях развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что французские участники ПМЭФ расскажут о цифровизации городской среды. Участие в конференции примет, в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что программа мероприятия подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.