Робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки

В Северной столице проходит второй день Международного экономического форума, на котором была замечена довольно ласковая робот-собака.

Так, на мероприятии увидели робота, который выполняет массу команд прямо как настоящая собака.

Зрители ПМЭФ снимают «животное» на камеру, машут его, подзывают к себе. Лжесобака-же охотно подходит к людям.

В отличие от живого пса, робот в состоянии сделать трюк — сальто назад.

Закончив свою показательную программу, робот собака, не поклонившись, отправилась восвояси.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что программа ПМЭФ подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.