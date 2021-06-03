Робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки

Робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки
На ПМЭФ замечена робот-собака. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице проходит второй день Международного экономического форума, на котором была замечена довольно ласковая робот-собака.

Так, на мероприятии увидели робота, который выполняет массу команд прямо как настоящая собака.

Зрители ПМЭФ снимают «животное» на камеру, машут его, подзывают к себе. Лжесобака-же охотно подходит к людям.

В отличие от живого пса, робот в состоянии сделать трюк — сальто назад.

Закончив свою показательную программу, робот собака, не поклонившись, отправилась восвояси.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что программа ПМЭФ подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.

новости СПб ПМЭФ робот-собака


 

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