Александр Дрозденко: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти

Александр Дрозденко: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти
Александр Дрозденко. Фото: Gazeta.SPb

Станции метро «Кудрово» — быть, — подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 3 июня.

По его словам, финансировать строительство метро будут из федерального бюджета и бюджета Петербурга, а потому Ленобласть не может ускорить этот процесс.

«Мы активно уговариваем», — пошутил Александр Дрозденко в разговоре с Gazeta.SPb.

Он подчеркнул: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции, которая будет построена в Ленинградской области, а потому станция метро «Кудрово» обязательно будет построена.

Напомним, ранее «транспортный» вице-губернатор Максим Соколов сообщил о том, что правительство Петербурга обратилось к Москве за финансированием нескольких станций метро, которые хотят построить к 2024-му году. Он также допустил, что построена к этому же сроку может быть и станция метро «Кудрово».

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