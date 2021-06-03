На ПМЭФ Чернышенко заявил о расширении периода действия программы детского кешбэка в РФ

3 июня в городе на Неве идет вот уже второй день Международного экономического форума, в результате которого было принято решение расширить период действия программы детского кешбэка в России.

Так, на мероприятии вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, что теперь можно вернуть 50% от стоимости путевок с 10 мая по 20 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что французские участники ПМЭФ расскажут о цифровизации городской среды. Участие в конференции примет, в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что программа мероприятия подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.