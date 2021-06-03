Ленобласть подписала еще девять соглашений на ПМЭФ

Ленинградская область завершила первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По итогам дня подписано еще девять соглашений.

Как сообщили в областном правительстве, подписано соглашение о расширении производства вспененного полиэтилена и полипропилена в «Технопарке Мариенбург». Сумма инвестиций в проект составила 500 млн рублей.

Далее достигнута договоренность о развитии индустриального парка «RAUMБугры», инвестиции в который составят 10 млрд рублей.

Компания «Карматех» за 300 млн рублей наладит производство ПВХ-листов.

На территории Ленобласти создадут специализированные птицеводческие хозяйства, центры инкубации куриных яиц, основы для производства иммунобиологических препаратов совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

В Коммунаре и Всеволожске будут расширены площадки по производству гофрокартонной упаковки компании «Смерфит Каппа РУС». Инвестиции составят 1,1 млрд рублей.

Компания «ПитерПром» построит в индустриальном парке «М10» производство высокобелковых молочных смесей и пищевых добавок за 250 млн рублей.

Компания «ЕвроХим» займется строительством завода по производству метанола и портового терминала для отгрузки продукции. На эти цели пойдет 132 млрд рублей.

Достигнуто соглашение с «Росагролизинг» о совместной работе по обновлению техники предприятиями АПК. Также заключено соглашение с «Деловой Россией» о сотрудничестве для развития регионального предпринимательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал на ПМЭФ соглашение по финансированию строительства Витебской развязки.