Глава OMV назвал дату завершения строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат в этом году, сообщает РИА «Новости».

OMV — финансовый партнер проекта наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper. В общей сложности она инвестировала в создание газопровода более 720 млн евро.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.