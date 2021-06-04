Пулковское шоссе перекрыли: пробка образовалась в сторону Петербурга

Петербургские автомобилисты сообщили в социальных сетях о крупной пробке вечером пятницы на Пулковском шоссе. Горожане обвиняют во всем ПМЭФ.
Пулковское шоссе перекрыли вечером 4 июня в районе мемориала «Пулковский рубеж». Водители не могут проехать в сторону Петербурга. Очевидцы рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожный затор уже растянулся на два километра. Перекрытый участок выделен на карте бордовым цветом.
Также в группе сообщили, что на 67-м километре внутреннего кольца КАД остановили движение большегрузов.
В комментариях пользователи напоминают о ПМЭФ, который проходит в «Экспофоруме».
«Век информации и все удивляются. За неделю знали что будет форум в Экспофоруме. Знали что сегодня будет президент. И всё равно как снег в январе неожиданно. Заранее запланировать свои планы надо было», — пишет петербуржец.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу.