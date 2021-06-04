Роспотребнадзор предупредил о комарах-тиграх на побережье Черного моря

В Роспотребнадзоре россиян предупредили о нашествии необычных насекомых на черноморском побережье. Комары-тигры переносят опасные заболевания.

Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам доктора, туристы, которые едут отдыхать на побережье Черного моря, должны знать о нашествии необычных тигровых комаров. Они являются переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадки чикунгунья, денге и Зика.

Профессор пояснила, что раньше такие комары на юге России не водились. Сейчас их замечают на всей территории Кавказского побережья. Комаров-тигров также видели в Новороссийске и Крыму.

Рославцева добавила, что в Крыму есть и малярийные комары, которые переносят глистов.

В Роспотребнадзоре россиянам порекомендовали использовать электрофумигаторы для помещений и репеллентные средства в аэрозольных баллонах. Также туристам стоит потребовать, чтобы в комнатах были вставлены сетки в окна.

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