Роспотребнадзор предупредил о комарах-тиграх на побережье Черного моря

Ученые открыли "суперкомаров". Фото: Рixabay
Туристов предупредили о нашествии опасных комаров. Фото: Рixabay

В Роспотребнадзоре россиян предупредили о нашествии необычных насекомых на черноморском побережье. Комары-тигры переносят опасные заболевания.

Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам доктора, туристы, которые едут отдыхать на побережье Черного моря, должны знать о нашествии необычных тигровых комаров. Они являются переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадки чикунгунья, денге и Зика.

Профессор пояснила, что раньше такие комары на юге России не водились. Сейчас их замечают на всей территории Кавказского побережья. Комаров-тигров также видели в Новороссийске и Крыму.

Рославцева добавила, что в Крыму есть и малярийные комары, которые переносят глистов.

В Роспотребнадзоре россиянам порекомендовали использовать электрофумигаторы для помещений и репеллентные средства в аэрозольных баллонах. Также туристам стоит потребовать, чтобы в комнатах были вставлены сетки в окна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1,5 тыс. человек подверглись укусам клещей.

комары крым Роспотребнадзор юг


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Ростуризма оценила ситуацию с поездками в Турцию
Роспотребнадзор предупредил о комарах-тиграх на побережье Черного моря
Пулковское шоссе перекрыли: пробка образовалась в сторону Петербурга
Минтруд рассмотрит идею постоянного выходного 31 декабря
Бастрыкин выпустил из СИЗО полицейского, застрелившего нарушителя в ...
Смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%
Путин заявил, что ему «плевать» на блокировки в интернете
Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев