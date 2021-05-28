В Петербурге 1,5 тыс. человек подверглись укусам клещей

В Петербурге клещи так и ищут на кого напасть, таким образом, всего за неделю от них пострадало более 1,5 тыс. петербуржцев.

За минувшую неделю, с 17 по 23 мая, на присосавшихся клещей пожаловались 1 578 человек. Чаще всего они кусали живущих в Пушкинском районе.

Так, в черте города было 264 случая укуса клеща, из них 108 обитали в Пушкинском районе, 37 — в Курортном, 22 — в Приморском. Также укусы были зафиксированы в Выборгском, Красносельском, Колпинском и других районах Петербурга. Остальных жителей насекомые настигли в пригороде .

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу, с начала сезона в городе трое непривитых заболели клещевым вирусным энцефалитом, один из них — ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща. Инкубационный период может составлять около месяца, поэтому нужно наблюдать за своим самочувствием.