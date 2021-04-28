Врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща

Врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща
В этом году клещей очень много. Фото: Pixabay

Инкубационный период может составлять около месяца, поэтому нужно наблюдать за своим самочувствием.

Врачи рассказали, какие симптомы могут сигнализировать об укусе инфицированным клещом. Об этом пишет РИА Новости.

Они отмечают, что нужно обращать внимание на лихорадку и сыпь на теле. Даже если факта присасывания клеща не установлено, это еще не значит, что ничего не было.

Такие симптомы могут появляться как у ребенка, так и у взрослого. Чтобы предотвратить риски, нужно сначала удалить членистоногое, а затем сдать его для исследования на клещевые инфекции. Чем раньше клещ будет убран, тем больше шансов, что удастся избежать заражения.

Известно, что клещи являются переносчиками следующих инфекций: клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 138 человек стали жертвами клещей.

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