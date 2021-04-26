В Петербурге 138 человек стали жертвами клещей

В Петербурге и Ленобласти начался сезон клещей. Количество пострадавших резко увеличилось.

На данный момент в городские больницы обратились 138 укушенных человек, передает «Интерфакс», ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора. При этом 26 пострадавших от опасных паукообразных — дети. В Ленинградской области – 145 пострадавших от клещей (из них 38 детей).

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Приморского, Курортного, Пушкинского, Красносельского, Петродворцового и Колпинского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.