Жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей

Клещей встречают не только в парках, но и возле детских садов и площадок.

Жители Веселого Поселка жалуются на клещей, которые теперь живут не только в парке, но и в кустах вокруг детской площадки и детского сада №28. Жительница поселка предлагает вызвать санитарную бригаду, которая могла обработать территорию от паразитов — запись об этом появилась в группе “Веселый поселок” в социальной сети 5 мая.

По словам женщина, она сняла клеща с собаки после прогулки во дворе Товарищеского и Подвойского. Она предупредила жителей, чтобы те не пускали детей играть в траве и посоветовала использовать спреи-репелленты.

В 2018 году к 11 мая, по данным Роспотребнадзора, в России от укусов клещей пострадали свыше 52 тысяч человек — Петербург находился в лидерах регионов по укусам.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Ленобласти к 22 апреля укусили около 70 человек.