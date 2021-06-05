В Петербурге уже летом начнут строительство первых объектов ИТМО Хайпарк

В Петербурге уже летом начнут строительство первых объектов ИТМО Хайпарк
Корпус ИТМО на Биржевой линии. Фото: Google.Maps

Будут возведены два корпуса, а также общежитие.

В Санкт-Петербурге летом 2021 года начнется строительство инженерной инфраструктуры для кампуса Комплексного научно-образовательного и инновационного центра мирового уровня ИТМО Хайпарк, а также возведение учебных корпусов и общежития. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что первые объекты будут сданы в эксплуатацию уже в начале 2024 года. На проект планируют потратить около 41 миллиарда рублей, примерно половина из них – это средства федерального бюджета, а 14,4 миллиарда – это частные инвестиции.

«Этот проект очень важен не только для Петербурга, но и всей России. Он поможет нам укрепить конкурентоспособность страны и ее авторитет в мире»,

— сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино договорились построить инфекционную больницу.

итмо новости СПб строительство


 

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