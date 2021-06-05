Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн рублей к 2035 году

Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн рублей к 2035 году
Увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу через 5 лет может составить до 5 %. Фото: pixabay

По мнению экспертов, прибыль от туризма в СЗФО к 2035 году может достигнуть 1,6 триллиона рублей. Это увеличит общую долю в ВРП региона до 10%.

Об этом рассказала заместитель полпреда президента РФ в округе Любовь Совершаева во время ПМЭФ, сообщает ТАСС. Данные показывают, что СЗФО практически вышел на показатели 2019 года, отмечает Совершаева. Всё это благодаря развитой инфраструктуре и программы кэшбэка. Так проект “Серебряное ожерелье России” имеет шанс на успех для субъектов СЗФО. Увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу через 5 лет может составить до 5 %, а уже через 15 лет– 10 % или 1,6 триллиона рублей, сообщает Совершаева.

Внутренний туризм занимает большую часть в округе, однако после COVID-19 нужно снова привлекать туристов в регионы. Продвигать туризм планируют с помощью соцсетей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире.

деньги мнение эксперта ПМЭФ сзфо туризм


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Названы автомобили, которые реже всего останавливают инспекторы ГИБДД
Названы автомобили, которые реже всего останавливают инспекторы ГИБДД
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Советник Путина: Тиктокер Даня Милохин задал шороху на ПМЭФ
Автобус сбил девушку на роликах в Петербурге
Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн ...
На форте «Константин» в эти выходные проходит праздник в честь ветра и ...
На ПМЭФ Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире
ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран мира
Рогозин назвал скорый полет человека на Марс абсурдом
За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус