Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн рублей к 2035 году

Увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу через 5 лет может составить до 5 %. Фото: pixabay

Увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу через 5 лет может составить до 5 %. Фото: pixabay

По мнению экспертов, прибыль от туризма в СЗФО к 2035 году может достигнуть 1,6 триллиона рублей. Это увеличит общую долю в ВРП региона до 10%.

Об этом рассказала заместитель полпреда президента РФ в округе Любовь Совершаева во время ПМЭФ, сообщает ТАСС. Данные показывают, что СЗФО практически вышел на показатели 2019 года, отмечает Совершаева. Всё это благодаря развитой инфраструктуре и программы кэшбэка. Так проект “Серебряное ожерелье России” имеет шанс на успех для субъектов СЗФО. Увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу через 5 лет может составить до 5 %, а уже через 15 лет– 10 % или 1,6 триллиона рублей, сообщает Совершаева.

Внутренний туризм занимает большую часть в округе, однако после COVID-19 нужно снова привлекать туристов в регионы. Продвигать туризм планируют с помощью соцсетей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире.